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إعلام إسرائيلي: نتنياهو لم يوافق على إرسال وفد لمحادثات القاهرة بشأن غزة غدا (العربية)

Lebanon 24
14-02-2024 | 09:00
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