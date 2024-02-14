Advertisement

أخبار عاجلة

أمين عام الناتو: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الدفاع عن أوروبا بمفرده (العربية)

Lebanon 24
14-02-2024 | 09:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمين عام الناتو يقول إن روسيا تكبدت خسائر كبيرة في البحر الأسود (العربية)
lebanon 24
14/02/2024 17:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: من المتوقع أن ينفق 18 حليفا 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2024 (الشرق)
lebanon 24
14/02/2024 17:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني يطلع قائد قوات الناتو في أوروبا على خطط كييف العسكرية
lebanon 24
14/02/2024 17:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: تصريحات ترامب بشأن الناتو متهورة (العربية)
lebanon 24
14/02/2024 17:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:42 | 2024-02-14
10:38 | 2024-02-14
10:36 | 2024-02-14
10:22 | 2024-02-14
10:10 | 2024-02-14
09:54 | 2024-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24