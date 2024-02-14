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وول ستريت جورنال: واشنطن تحقق في غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين في غزة واحتمال استخدام الفوسفور الأبيض في لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
14-02-2024 | 09:23
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