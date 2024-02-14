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السيسي: تركيا ومصر تواجهان العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة (العربية)
Lebanon 24
14-02-2024
|
09:41
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