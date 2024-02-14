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بريطانيا: نريد ضمانات مطلقة على أن أونروا لن تستعين بموظفين يريدون مهاجمة إسرائيل (الشرق)

Lebanon 24
14-02-2024 | 10:22
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