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الخارجية الأميركية: قلقون من تطور الوضع على الحدود اللبنانية ونرى أن المسار الدبلوماسي هو الخيار الأمثل (الجزيرة)

Lebanon 24
14-02-2024 | 13:15
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