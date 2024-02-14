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وزير الاقتصاد الألماني: ندرس فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي على مستوطنين إسرائيليين (الشرق)

Lebanon 24
14-02-2024 | 13:58
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