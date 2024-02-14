إصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص بأعيرة نارية خلال مسيرة في مدينة "كانساس" الأميركية للاحتفال بفوز "كانساس سيتي تشيفز" بـ"السوبر بول" والشرطة تقبض على مسلحَيْن (سكاي نيوز)

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