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مصدر فرنسي لـ"الحدث": لبنان وإسرائيل طلبتا منا المساعدة لتجنب حرب مفتوحة

Lebanon 24
14-02-2024 | 16:19
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