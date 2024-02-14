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"نيويورك تايمز": بايدن أصدر مذكرة بتأجيل ترحيل 6 آلاف فلسطيني من الولايات المتحدة 18 شهراً

Lebanon 24
14-02-2024 | 17:08
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