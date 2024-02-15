Advertisement

أخبار عاجلة

شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف قسم العظام في مجمع ناصر الطبي بخان يونس (الجزيرة)

Lebanon 24
15-02-2024 | 00:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف قسم العظام في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
15/02/2024 09:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة بغزة: الأهالي اضطروا إلى دفن 150 من الشهداء في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس نتيجة حصار القوات الإسرائيلية
lebanon 24
15/02/2024 09:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة في غزة: الجيش الإسرائيلي وضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس في دائرة الخطر (الجزيرة)
lebanon 24
15/02/2024 09:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات بقصف إسرائيلي استهدف مبنى قسم الولادة في مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
15/02/2024 09:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:05 | 2024-02-15
01:44 | 2024-02-15
00:56 | 2024-02-15
00:49 | 2024-02-15
00:49 | 2024-02-15
00:34 | 2024-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24