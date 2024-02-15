Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام فلسطيني: إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي إسرائيلي بمحيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس

Lebanon 24
15-02-2024 | 02:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
15/02/2024 13:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي في محيط مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس
lebanon 24
15/02/2024 13:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف قسم العظام في مجمع ناصر الطبي بخان يونس (الجزيرة)
lebanon 24
15/02/2024 13:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف قسم العظام في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
15/02/2024 13:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:54 | 2024-02-15
05:41 | 2024-02-15
05:38 | 2024-02-15
05:37 | 2024-02-15
05:30 | 2024-02-15
05:25 | 2024-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24