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وزير الشتات الإسرائيلي: نرفض خطط واشنطن بشأن الدولة الفلسطينية ونحتاج إلى اتخاذ خطوات أحادية مؤثرة

Lebanon 24
15-02-2024 | 02:54
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