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وزير الخارجية الإيطالي: العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تتسبب في سقوط عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين

Lebanon 24
15-02-2024 | 03:50
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