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وزير الخارجية الإيطالي: الرد الإسرائيلي على هجمات السابع من تشرين الأول تجاوز التناسب في بعض الأحيان لكنه لا يصل بأي حال لمستوى "الإبادة الجماعية"

Lebanon 24
15-02-2024 | 03:51
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