Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية ايرلندا: على الولايات المتحدة أن تعيد التفكير في قرارها تعليق دعم الأونروا (العربية)

Lebanon 24
15-02-2024 | 05:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية لـ"سكاي نيوز عربية": باريس تؤجل قرارها النهائي بشأن تعليق تمويل "الأونروا" حتى إنهاء مشاورات مع الأمم المتحدة
lebanon 24
15/02/2024 16:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي يؤكد لبلينكن ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات حول مستقبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق
lebanon 24
15/02/2024 16:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش يعين مجموعة مراجعة مستقلة يقودها وزير خارجية فرنسا لتقييم وكالة الأونروا (العربية)
lebanon 24
15/02/2024 16:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأيرلندي: لا نية لدينا لتعليق تمويل عمل الأونروا الحيوي في غزة
lebanon 24
15/02/2024 16:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:19 | 2024-02-15
09:06 | 2024-02-15
09:00 | 2024-02-15
08:53 | 2024-02-15
08:19 | 2024-02-15
07:38 | 2024-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24