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"لبنان 24": قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدة حولا ورشقات رشاشة باتجاه بلدة الوزاني

Lebanon 24
15-02-2024 | 09:19
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