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إمبري: ناقلة بضائع تم استهدافها بقذيفة أثناء إبحارها باتجاه الغرب على بعد حوالي 100 متر شرقي عدن باليمن (الشرق)

Lebanon 24
15-02-2024 | 09:57
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