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مكتب نتنياهو حول خطة أميركا لإقامة دولة فلسطينية: الوقت ليس مناسبا للحديث عن هدايا (العربية)

Lebanon 24
15-02-2024 | 09:58
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