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صفارات الإنذار تدوي في منطقة شوميرا في الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية (الجزيرة)

Lebanon 24
15-02-2024 | 09:59
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