14
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
صدور مرسوم أميري بحلّ مجلس النواب الكويتي
Lebanon 24
15-02-2024
|
11:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي التعازي الى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والقيادة الكويتية بوفاة امير الكويت الراحل المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
Lebanon 24
قدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي التعازي الى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والقيادة الكويتية بوفاة امير الكويت الراحل المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
15/02/2024 19:26:33
15/02/2024 19:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"سي أن أن": التحذير الذي أطلقه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي متعلق بقدرات روسية "مقلقة للغاية ومزعزعة للاستقرار" وربما نووية (الميادين)
Lebanon 24
"سي أن أن": التحذير الذي أطلقه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي متعلق بقدرات روسية "مقلقة للغاية ومزعزعة للاستقرار" وربما نووية (الميادين)
15/02/2024 19:26:33
15/02/2024 19:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن يحث مجلس النواب على التعجيل في التصديق على حزمة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل (سكاي نيوز)
Lebanon 24
بايدن يحث مجلس النواب على التعجيل في التصديق على حزمة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل (سكاي نيوز)
15/02/2024 19:26:33
15/02/2024 19:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانوناً لحزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان ويرسل القانون لمجلس النواب
Lebanon 24
"رويترز": مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانوناً لحزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان ويرسل القانون لمجلس النواب
15/02/2024 19:26:33
15/02/2024 19:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. رواتب ستُدفع غداً لهؤلاء!
Lebanon 24
في لبنان.. رواتب ستُدفع غداً لهؤلاء!
14:26 | 2024-02-14
14/02/2024 02:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف يطال النبطية الآن.. هذه تفاصيل ما حصل وفيديوهات توثق!
Lebanon 24
قصف يطال النبطية الآن.. هذه تفاصيل ما حصل وفيديوهات توثق!
13:47 | 2024-02-14
14/02/2024 01:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. هذه آخر المعلومات عن "مجزرة النبطية"
Lebanon 24
جريمة مروعة.. هذه آخر المعلومات عن "مجزرة النبطية"
16:53 | 2024-02-14
14/02/2024 04:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شابة تنال الشهادة في الجنوب.. جامعة نعتها وهذه هويتها
Lebanon 24
شابة تنال الشهادة في الجنوب.. جامعة نعتها وهذه هويتها
16:00 | 2024-02-14
14/02/2024 04:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الهجوم الاسرائيلي الاوسع والأشد دمويّة ضد الجنوبيين و"رسائل جوية" فوق بيروت
Lebanon 24
الهجوم الاسرائيلي الاوسع والأشد دمويّة ضد الجنوبيين و"رسائل جوية" فوق بيروت
23:00 | 2024-02-14
14/02/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:24 | 2024-02-15
"العربية" عن وسائل إعلام إيرانية: حريق في شركة كيماويات في مدينة قدس غربي محافظة طهران
12:20 | 2024-02-15
وزارة الخارجية الأميركية: تلقينا ردّ حماس وهناك بعض القضايا الصعبة جدا التي يتعيّن حلها
12:17 | 2024-02-15
"حزب الله" نعى الشهيد عبد الكريم محمد علي سمحات من مواليد عام 1991 من بلدة عيناثا في جنوب لبنان
12:13 | 2024-02-15
بلينكن: نعمل على الوصول لوقف ممتد لإطلاق النار في غزة وهذا الأمر ممكن
11:55 | 2024-02-15
"تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين أميركيين: بايدن يعتقد منذ أشهر أن نتنياهو مستعد لإطالة الحرب لاعتباراته السياسية
11:54 | 2024-02-15
"لبنان 24": العدوّ يستهدف بالمدفعيّة الأطراف الشمالية لبلدة طيرحرفا ويقوم بإطلاق النار من رشاشات حربيّة على بلدة كفركلا
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
15/02/2024 19:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
15/02/2024 19:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
15/02/2024 19:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24