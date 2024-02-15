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الجيش الإسرائيلي: إطلاق 14 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة على 3 دفعات

Lebanon 24
15-02-2024 | 11:09
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