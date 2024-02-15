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"لبنان 24": العدوّ يستهدف بالمدفعيّة الأطراف الشمالية لبلدة طيرحرفا ويقوم بإطلاق النار من رشاشات حربيّة على بلدة كفركلا

Lebanon 24
15-02-2024 | 11:54
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