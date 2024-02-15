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"تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين أميركيين: بايدن يعتقد منذ أشهر أن نتنياهو مستعد لإطالة الحرب لاعتباراته السياسية

Lebanon 24
15-02-2024 | 11:55
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