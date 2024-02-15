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وزارة الخارجية الأميركية: تلقينا ردّ حماس وهناك بعض القضايا الصعبة جدا التي يتعيّن حلها

Lebanon 24
15-02-2024 | 12:20
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