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وزارة الخارجية الأميركية: تلقينا ردّ حماس وهناك بعض القضايا الصعبة جدا التي يتعيّن حلها
Lebanon 24
15-02-2024
|
12:20
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