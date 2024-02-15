بو صعب للـ"أم تي في": بلّغت رسميا من حزب الله وبري ان لا اجوبة على طروحات هوكشتاين قبل وقف اطلاق النار واعطيت جواباً انه في النهار الذي يحصل فيه التفاهم بين حماس واسرائيل بنفس اللحظة يطبق هذا الامر في لبنان

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