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"حزب الله": استهدفنا مساء اليوم ثكنة كريات شمونة بعدد من صواريخ "فلق" وحققنا فيها إصابات مباشرة

Lebanon 24
15-02-2024 | 14:51
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