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المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر: نُواصل حماية قواتنا في منطقة الشرق الأوسط من التعرّض لأيّ هجمات

Lebanon 24
15-02-2024 | 15:07
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