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البنتاغون: سنُواصل حثّ إسرائيل على الالتزام بقوانين النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي
Lebanon 24
15-02-2024
|
15:28
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