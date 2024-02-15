Advertisement

أخبار عاجلة

"القناة 12 الإسرائيلية" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي: القضاء بشكل كامل على "حماس" ليس إنجازا واقعيا في المستقبل المنظور

Lebanon 24
15-02-2024 | 16:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ بلينكن أنه لا يستطيع إنهاء الحرب بدون القضاء على "حماس" في رفح (سكاي نيوز)
lebanon 24
16/02/2024 00:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة ١٢ الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/02/2024 00:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: معلومات الجيش تقول إن "حماس" عادت لتقديم خدمات بالمناطق التي خفض بها الجيش حضوره (الجزيرة)
lebanon 24
16/02/2024 00:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 12 الإسرائيلية": "كابينت الحرب" يُناقش اقتراح "حماس" لصفقة التبادل
lebanon 24
16/02/2024 00:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:25 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:25 | 2024-02-15
17:22 | 2024-02-15
17:20 | 2024-02-15
17:18 | 2024-02-15
17:16 | 2024-02-15
17:14 | 2024-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24