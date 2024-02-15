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بايدن تحدّث مع نتنياهو بشأن صفقة التبادل بعد التوتّر بينهما في المكالمة الماضية (العربية)

Lebanon 24
15-02-2024 | 16:48
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