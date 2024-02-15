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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو غادر اجتماع مجلس الوزراء لإجراء محادثة هاتفية مع بايدن استمرت 40 دقيقة

Lebanon 24
15-02-2024 | 17:16
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