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عضو مجلس النواب الأمريكي جيري نادلر رداً على نتنياهو: حل الدولتين ليس هدية بل هو الحل الوحيد الممكن للصراع

Lebanon 24
15-02-2024 | 17:45
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