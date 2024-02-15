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وزارة الصحة بغزة: وفاة 3 مرضى في العناية المركزة نتيجة توقف الأوكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي
Lebanon 24
15-02-2024
|
23:55
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