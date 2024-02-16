Advertisement

أخبار عاجلة

الصحة العالمية: نحاول الوصول لمجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد العملية الإسرائيلية (العربية)

Lebanon 24
16-02-2024 | 05:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة بغزة: الأهالي اضطروا إلى دفن 150 من الشهداء في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس نتيجة حصار القوات الإسرائيلية
lebanon 24
16/02/2024 13:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: نقص حاد وخطير في وحدات الدم بمجمع ناصر الطبي المحاصر من قبل القوات الإسرائيلية في خانيونس
lebanon 24
16/02/2024 13:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: الوضع يزداد سوءا في محيط مجمع ناصر الطبي في غزة
lebanon 24
16/02/2024 13:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة في غزة: الجيش الإسرائيلي وضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس في دائرة الخطر (الجزيرة)
lebanon 24
16/02/2024 13:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:10 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:27 | 2024-02-16
06:23 | 2024-02-16
06:16 | 2024-02-16
06:08 | 2024-02-16
06:02 | 2024-02-16
05:58 | 2024-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24