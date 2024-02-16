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الخارجية القطرية: قطر تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف خطط إسرائيل الرامية لغزو مدينة رفح (الجزيرة)

Lebanon 24
16-02-2024 | 05:23
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