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المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: تدفق فلسطينيين لسيناء في مصر سيكون بمثابة كارثة (الشرق)

Lebanon 24
16-02-2024 | 05:28
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