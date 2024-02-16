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الإسعاف الإسرائيلي: 3 قتلى في إطلاق نار بكريات ملاخي قرب مدينة الرملة (العربية)

Lebanon 24
16-02-2024 | 05:58
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