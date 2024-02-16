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الخارجية الإيرانية: اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان

Lebanon 24
16-02-2024 | 07:07
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