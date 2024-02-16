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الرئيس الفرنسي يؤكد أن "الأولوية المطلقة" هي لوقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن المحتجزين في قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
16-02-2024 | 07:25
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