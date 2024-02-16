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وزير خارجية إسرائيل: على العالم الضغط على إيران وحزب الله للانسحاب من جنوب لبنان (العربية)

Lebanon 24
16-02-2024 | 08:20
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