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وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نزال نرى فرصة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى (الشرق)

Lebanon 24
16-02-2024 | 08:36
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