الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: العدو الذي يظن أنه بقتله لقادتنا ومجاهدينا أو إخفائه لقادتنا وأن هدمه للمنازل وحرقه للحقول ممكن أن يجعلنا نضعف أو نتراجع أبدًا وشهادة هؤلاء القادة تجيب

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