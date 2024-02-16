Advertisement

أخبار عاجلة

نصر الله: ما حصل من مجازر بحق المدنيين في الجنوب مؤخرًا كان متعمدًا

Lebanon 24
16-02-2024 | 08:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصر الله: هدف العدو من قتل المدنيين الضغط على المقاومة لتتوقف لأن كل الضغوط منذ 7 تشرين الأول كان هدفها وقف جبهة الجنوب
lebanon 24
16/02/2024 18:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله يُهدّد إسرائيل بعد استهدافها المدنيين: ستدفعون الثمن وصواريخنا تمتدّ إلى إيلات
lebanon 24
16/02/2024 18:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: العدو سيدفع من دمائه ثمنا لدماء المدنيين الذين استشهدوا بنيرانه في قرى جنوب لبنان
lebanon 24
16/02/2024 18:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: استهداف كريات شمونة أمس بعشرات الصواريخ هو رد أولي على استهداف المدنيين في قرى جنوب لبنان
lebanon 24
16/02/2024 18:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:58 | 2024-02-16
10:45 | 2024-02-16
10:43 | 2024-02-16
10:42 | 2024-02-16
10:41 | 2024-02-16
10:34 | 2024-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24