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نصر الله: استهداف كريات شمونة أمس بعشرات الصواريخ هو رد أولي على استهداف المدنيين في قرى جنوب لبنان
Lebanon 24
16-02-2024
|
08:53
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