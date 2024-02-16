Advertisement

أخبار عاجلة

نصر الله: الهدف الإسرائيلي هو تهجير أهل الضفة إلى الأردن وأهل غزة إلى مصر وأهل الـ48 إلى لبنان

Lebanon 24
16-02-2024 | 09:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصر الله: ما كشفته "طوفان الأقصى" أن الهدف الإسرائيلي الذي كان يعمل عليه هو تهجير الفلسطينيين وإقامة دولة يهودية خالصة
lebanon 24
16/02/2024 20:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: لو استسلم الشعب الفلسطيني منذ 75 عاماً لكان أهل غزة خارجها وأهل الضفة خارجها ولكانت إسرائيل اليوم متمكنة في كل المنطقة
lebanon 24
16/02/2024 20:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الهدف الإسرائيلي هو تهجير أهل غزة
lebanon 24
16/02/2024 20:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن وقطر يحذران من أن الأجندات المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية تريد تفجير الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفتح جبهة مع لبنان لإطالة مدة بقائها في الحكومة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/02/2024 20:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:08 | 2024-02-16
13:02 | 2024-02-16
12:49 | 2024-02-16
12:47 | 2024-02-16
12:44 | 2024-02-16
12:34 | 2024-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24