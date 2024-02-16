Advertisement

أخبار عاجلة

نصر الله: الإسرائيلي والأميركي لم يتوقعا أن تكون لدى المقاومة في لبنان الإرادة والشجاعة لفتح الجبهة لمساندة غزة

Lebanon 24
16-02-2024 | 09:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: الحرب على لبنان منعها أمران الأول الإسراع بفتح الجبهة من قبل المقاومة والثاني هو قوة المقاومة وشجاع وثبات المقاومة في لبنان
lebanon 24
16/02/2024 20:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: المقاومة في لبنان عندما فتحت جبهة الجنوب في 8 تشرين الأول لم تكن مردوعة ولن تكون كذلك
lebanon 24
16/02/2024 20:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: لا يوجد مفاوضات لترسيم الحدود البرية لأنها مرسمة وأي مفاوضات ستكون على قاعدة "إخرجوا من أرضنا اللبنانية"
lebanon 24
16/02/2024 20:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: سلاح المقاومة هو لحماية لبنان
lebanon 24
16/02/2024 20:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:08 | 2024-02-16
13:02 | 2024-02-16
12:49 | 2024-02-16
12:47 | 2024-02-16
12:44 | 2024-02-16
12:34 | 2024-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24