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نصر الله: لا نتدخل في ما يجري بالمفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق في غزة والفصائل الفلسطينية هي صاحبة القرار

Lebanon 24
16-02-2024 | 09:42
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