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نصر الله: لا يوجد مفاوضات لترسيم الحدود البرية لأنها مرسمة وأي مفاوضات ستكون على قاعدة "إخرجوا من أرضنا اللبنانية"

Lebanon 24
16-02-2024 | 09:50
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