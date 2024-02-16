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مسؤول أميركي: الحرب في أوكرانيا كلفت روسيا 211 مليار دولار حتى الآن (العربية)

Lebanon 24
16-02-2024 | 10:17
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